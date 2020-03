Sieg vor heimischem Publikum

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben vor heimischem Publikum einen kühlen Kopf bewahrt und gewann gegen die HSG Hossingen/Meßstetten mit 31:25. „Wir haben gut ins Spiel gefunden, aber leider gegen Ende der ersten Halbzeit den Faden verloren. Unser Tempospiel hat mir größtenteils gut gefallen. Es waren ein paar sehenswerte Aktionen dabei“, so Trainer Zsolt Balogh nach der Partie.

Ohne Marina Gabriel, Lilly Stiller und Evi Reutemann, aber mit Unterstützung von der ehemaligen Spielerin Patricia Walser ging die MTG ins Spiel. Durch einen sehenswerten Spielzug gingen die Mädels um Trainer Zsolt Balogh nach nur elf Sekunden mit 1:0 in Führung. Mit hohem Tempo erzielte das Team leichte Treffer. Doch die HSG ließ sich davon nicht beeindrucken und schoss in der zehnten Spielminute den Ausgleichstreffer zum 5:5. Das Hoch der MTG hielt bis zur 23. Spielminute an. Dann agierte die Abwehr nicht mehr so kompakt und aggressiv wie zuvor und im Angriff scheiterten die Wangenerinnen zu oft an der gegnerischen Torhüterin oder machten technische Fehler. Die HSG nutzte diese Fehler aus und glich noch vor dem Halbzeitpfiff zum 11:11 aus.

In der Halbzeitpause sprach Zsolt Balogh die vielen Fehler in den letzten Spielminuten an und motivierte sein Team weiterhin das Tempo hochzuhalten und in der Abwehr aggressiver zu spielen. Die Mannschaft konnte die Anweisungen von Trainer Zsolt Balogh in den ersten Minuten der zweiten Hälfte nicht umsetzen und so schaffte es die HSG zum ersten Mal in dieser Partie in Führung zu gehen (11:12). Doch diese Führung sollte nur von kurzer Dauer sein. Die Gastgeberinnen erzielten in der 33. Spielminute bereits wieder den Ausgleichstreffer zum 13:13. Die nächsten Spielminuten war es ein Schlagabtausch zwischen beiden Teams, keines konnte sich auf mehr als ein Tor absetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch die MTG fokussierte sich noch einmal auf ihre Stärken und zog durch zwei schnelle Tore auf 19:17 davon. Ab jetzt gab die MTG die Führung nicht mehr aus der Hand. In der 55. Minute bauten die Wangenerinnen dann den Zwischenstand auf 26:21 aus. Die HSG hatte nicht mehr viel dagegenzusetzen und so konnte die MTG einen Heimsieg von 31:25 feiern.

Am kommenden Samstag sind die Frauen 1 zu Gast bei dem TV Rottenburg. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Volksbank Arena in Rottenburg.