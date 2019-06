Sieg in der Sprint-Staffel für die SG Niederwangen

Meggy und Alfred Kohler von der SG Niederwangen haben die Triathlon-Sprint-Staffel in Lauingen gewonnen. Bei perfekten Witterungsbedingungen ging es für die Triathleten der SG Niederwangen beim VR-Triathlon in Lauingen heiß her. In der Staffel sicherten sich Alfred Kohler und Margarete Kohler über die Volksdistanz (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) mit einer Gesamtzeit von 1:04,52 Stunden den Sieg von 35 Staffeln.

Alfred Kohler übernahm die Disziplinen Schwimmen (7:58 Minuten) und Radfahren (34:06 Minuten), Margarete Kohler das Laufen (22:46 Minuten). Im Einzel lag es an Christof Briegel, die Fahnen der SGN-Triathleten hoch zu halten. Über die olympische Distanz (1400 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) sicherte er sich mit einer Zeit von 2:00,37 Stunden den zehnten Gesamtrang der 170 Männer, was Platz vier in der Altersklasse M25 bedeutete. Für die 1400 Meter benötigte Briegel 23:08 Minuten.

Nach dem starkem Auftritt auf dem Rennrad (Schnitt: 41 km/h) hieß es laut Mitteilung wie so oft, zu Fuß Schadensbegrenzung zu betreiben. Durch deutlich bessere Beine (zehn Kilometer in 38:57 Minuten) als noch vor zwei Wochen beim Ironman Kraichgau lief er allerdings doch noch unter die Top Zehn. In einem stark besetzten Feld lief der SGN-Triathlet als Zehnter über die Ziellinie der Innenstadt Lauingens und war damit zufrieden. Sieger wurde der Bregenzer Niclas Baldauf in 1:53,48 Stunden.