Sieben Schüler erreichen die Traumnote 1,0

Am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) haben die Abiturienten ihren Abschluss gefeiert. Insgesamt 172 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums (WG) und des Technischen Gymnasiums (TG) konnten die allgemeine Hochschulreife erlangen, ein Schüler das Berufliche Gymnasium mit der Fachholschulreife verlassen teilt das BSW mit. Siebenmal sei die Traumnote 1,0 erreicht worden. Zudem habe es auch dieses Jahr viele Preise und Belobigungen gegeben. Insgesamt 43 Schüler konnten sich über Preise freuen, 41 über ihre Belobigungen.

Ungewöhnlich früh hätten die Schüler in diesem Jahr aufstehen müssen, da die Hygieneregeln in diesem verrückten Jahr keinen Abiball erlaubten, wie die Abiturienten es sich vermutlich gewünscht hätten. Zunächst habe es so ausgesehen, dass es gar keine persönliche Feier mehr geben würde. Aber so sei es dann doch klassenweise um acht Uhr losgegangen. Die Festhalle war laut Mitteilung festlich geschmückt und die Schüler nahmen mit Abstand in der Halle Platz.

Der Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums, Volker Kocher, sei zunächst auf die schwierige Zeit eingegangen, die die Schüler hinter sich haben. Unsicherheiten ob und wie die Prüfungen durchgeführt werden können, hätten die Vorbereitungsphase auf die Abiturprüfungen geprägt. Er habe aber die Freude über die tollen Ergebnisse der Absolventen betont und ihnen auf ihrem neuen Lebensabschnitt viel Mut gewünscht. Er habe auch einen Blick zurückgeworfen, als die Schüler vor drei Jahren voller Erwartungen an die Schule kamen und nun ihren verdienten Erfolg feiern können.

„Tun Sie nicht nur, was Sie tun müssen, sondern auch das, was Ihnen Spaß macht“, gab er den Abiturienten mit auf den Weg. Ein Wehmutstropfen blieb laut BSW allerdings: Eltern und Geschwister hätten nicht dabei sein dürfen. Und Schulleiter Patrick Well sei dienstlich verhindert gewesen, hätte aber herzliche Glückwünsche ausrichten lassen.

Preisträger

Christian Heindl, TG Profil Technik und Management, erhielt den Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen in Mathematik, Physik und Technik und Management. Als Jahrgangsbester der beiden Abschlussklassen des Technischen Gymnasiums wurde ihm von Volker Kocher, stellvertretend für Kai Steinhauser, der ADOMA-Technik-Preis überreicht. Annika Theobold erhielt den ADOMA-Technik-Preis als Klassenbeste des TG, Profil Umwelttechnik.

Zum achten Mal wurde in diesem Jahr der Leonhardt & Spöri-Preis an die drei besten Schüler im Bereich Wirtschaft vergeben, wobei die Preisträger über schulische Leistungen hinaus auch soziale Fähigkeiten mitbringen müssten. Auch wenn Christoph Spöri in diesem Jahr nicht persönlich anwesend war, habe er Glückwünsche ausrichten lassen und seine Verbundenheit mit dem Beruflichen Schulzentrum in Wangen betont. Den ersten Preis erhielt Julius David Michel, WG13E, den zweiten Preis Mike Müller, WG 13A und den dritten Preis Madelief Bos, WG 13D. Der Bischof-Sproll-Preis für herausragende Leistungen im Fach Religion ging an Florian Henry Borkowsky, Klasse 13D. Für besonders gute Leistungen in den Fremdsprachen während den Jahrgangsstufen und in der Abiturprüfung erhielten Fabienne Janine Wagner, WG 13D, den Italienisch-Preis und Delia Bontas, WG 13B, den Französisch-Preis des Partnerschaftsvereins Wangen.