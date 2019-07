Sieben Schüler der Brügger-Schule haben ihren Abschluss in der Tasche

Voller Stolz hat Stephan Prändl, Schulleiter vom Sonderpädagogischen Beratungszentrum Heinrich-Brügger-Schule an den Fachkliniken Wangen, sieben Schüler zu ihrem Schulabschluss gratuliert, teilen die Waldburg-Zeil Kliniken mit.

Zur Übergabe der Zeugnisse habe eine kleine Feier stattgefunden. „Das ist euer Erfolg, das habt ihr mit der Unterstützung urer Lehrer erreicht, darauf könnt ihr stolz sein“, sagte Stephan Prändl bei der Begrüßung der diesjährigen Absolventen. Alle Schüler hätten während ihrer Zeit in den Langzeitstationen an den Fachkliniken Wangen einen guten Weg eingeschlagen. Sie hätten hart gearbeitet und dadurch einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht.

Die Zeugnisse wurden mit persönlichen Worten von Lehrerin Melanie Eder und Lehrer Peter Müllenberg übergeben, denen anzumerken gewesen sei, dass der Abschied nach einer gewissen Zeit nicht ganz leicht fällt. Joy Stania und Max Kräuter haben dieses Jahr für ihre besonderen Leistungen den Förderpreis des Förderverein Patienten und Mitarbeiter der Fachkliniken Wangen erhalten. Der Preis wurde mit einem handsignierten Buch der Stadt Wangen von Oberbürgermeister Michael Lang, stellvertretender Vorstitzender des Fördervereins, durch Stephan Prändl, Erster Vorsitzender des Fördervereins, übergeben.

Im Anschluss wurde mit Lehrern und Mitarbeitern der Waldburg-Zeil-Kliniken sowie Eltern und Familienangehörigen gefeiert.