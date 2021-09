SG Niederwangen: Sigrid Mutscheller und Thomas Nuber auf dem Podium

In Erbach hat am vergangenen Wochenende der traditionelle Triathlon über die olympische Distanz sowie die Sprintdistanz stattgefunden. Am Start waren auch einige Athleten der SG Niederwangen.

Beim olympischen Triathlon über 1500 Meter Schwimmen, 41 Kilometer Radfahren und einem abschließenden 10 Kilometer-Lauf wurde Sigrid Mutscheller in der hervorragenden Zeit von 2:14,59 Stunden Zweite in der Gesamtwertung (von 27 Startern) und gewann ihre Altersklasse souverän. Sie lag nur eine gute halbe Minute hinter der Siegerin Ursula Trützschler. Thomas Nuber kam im Gesamtklassement der stark besetzten Männer auf den dritten Platz (von 119 Startern) und gewann ebenfalls seine Altersklasse. Er benötigte dafür nur 2:02,30 Stunden und zeigte zum Abschluss seine volle Leistungsfähigkeit. Christof Briegel finishte als Vierter der Gesamtwertung (AK Platz 1) in einer Zeit von 2:05,40 Stunden. Sieger im Männerfeld war Jannik Stoll vom LTC Wangen, der zurzeit sehr stark unterwegs ist.

Tadeus Pindl gewinnt ersten Triathlon

Beim Triathlon über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) kam Mario Biggel in 1:10:13 Stunden auf den neunten Gesamtplatz (AK Platz 2). Detlev Neuland belegte in seiner Altersklasse den sehr guten zweiten Platz (Zeit: 1:18,26 Stunden). Seinen ersten Triathlon überhaupt absolvierte Tadeus Pindl und gewann auf Anhieb seine Altersklasse. Er finishte nach 1:21,16 Stunden.

Für die meisten Triathleten war dies der Saisonabschluss. „Erbach ist immer wieder eine Reise wert. Der Triathlon ist wirklich super organisiert und wir kommen bestimmt nächstes Jahr wieder“, so die Athleten der SG Niederwangen.