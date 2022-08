SG Niederwangen schwimmt vorne mit

Zehn Schwimmer der SG Niederwangen sind bei der 18. Auflage der Lindauer Seedurchquerung gestartet. Bei insgesamt über 100 Teilnehmern kamen alle Starter der SG mit den anspruchsvollen welligen Bedingungen gut zurecht und mit guten Zeiten im Ziel an.

Los ging es an der wurde an der Lindauer Therme, das Ziel der 2,3 Kilometer langen Schwimmstrecke ist im Römerbad auf der Lindauer Insel. Wegen der warmen Wassertemperatur von 25 Grad waren dieses Jahr keine Neoprenanzüge erlaubt.

Drei SG-Frauen unter den Top Sechs

Einen hervorragenden zweiten Gesamtrang erreichte Elke Peters. Sie absolvierte die Strecke in erreichte in 43:42 Minuten. Zu den 55 Frauen im Feld gehörten auch Isabel Schweizer und Carla Blankenhorn von der SG Niederwangen. Schweizer wurde 5. (45:35 Minuten) und Blankenhorn belegte Platz sechs (45:56 Minuten).

Bei den Männern freute sich Uli Mutscheller über den Rang zwei in 37:02 Minuten. Jürgen Wunderle kam als Gesamtvierter der 59 Männer in 40:18 Minuten aus dem Wasser. Bertram Stolberg finishte auch in den Top Zehn als Sechster in 43:59 Minuten. Peters, Mutscheller, Wunderle, und Stolberg durften zudem noch den ersten Preis bei der Mannschaftswertung entgegennehmen.