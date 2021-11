SG Niederwangen bringt Kinder in Bewegung

275 Kinder der Bergerhöhe Schule haben einen ganz besonderen Bewegungstag erlebt. Das vom Deutschen Skiverband (DSV) zertifizierte Schulprojekt zwischen der Bergerhöhe Schule und der SG Niederwangen bietet diesen Talentpunkten die Möglichkeit, das Bewegungsmobil des DSV auszuleihen. „DSV on tour“ lautet das Motto des Deutschen Skiverbandes, der diese Talentpunkte laut Mitteilung bundesweit mit Aktionstagen unterstützt.

Zwei junge DSV-Trainerinnen sowie Carla Blankenhorn und Michaela Höß, die bei der SGN ihr Freiwilliges Soziales Jahr machen, boten den Kindern mit Unterstützung der Klassenlehrerinnen im Wechsel von 30 Minuten eine intensive Sporteinheit mit koordinativem Laufen, Springen und Hüpfen. Die spielerischen Bewegungselemente machten den Kids laut Mitteilung ganz offensichtlich viel Spaß. „Der Deutsche Skiverband hat erkannt, dass die Basisarbeit in den Regionen für den Nachwuchs entscheidend für künftige Erfolge ist“, schreibt die SG Niederwangen in ihrem Bericht. Die SGN ist derzeit auch in der Erfolgsspur, was den Nachwuchs angeht. Das Trainerteam der Allgäuer begleitet derzeit etwa 40 junge Sportler in verschiedenen Leistungsgruppen. Maßgeblich beteiligt ist dabei auch das Kooperationsmodell Schule-Verein mit derzeit vier Wangener Schulen.

Ab sofort bietet die SGN für die Jahrgänge 2012 jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr ein spezifisches Hallentraining und für Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2015 ein spielerisches Training immer am Freitagnachmittag um 17 Uhr an. Wer gerne mal schnuppern würde, darf sich unter fsj@sg-niederwangen.de melden. Zudem sind weitere Aktionstage im Winter mit den Schulen geplant, wobei der DSV den Niederwangenern schon wieder seine Unterstützung zugesagt hat.