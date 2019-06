- Wovon die U21-Fussballer derzeitig noch ein Stück entfernt sind, haben zwei Wangener Roboter-Fußballer vergangenes Wochenende in Hannover bereits erreicht: Marc Spieler und Frieder Lontzek vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Wangen haben bei den Europameisterschaften des Robo-Cup in der Königsdisziplin Soccer 2 gegen 2 den 5. Platz belegt, wie das SFZ in einer Mitteilung schreibt.

Der Europameisterschaft vorangegangen waren zwei Qualifikationswettkämpfe: Die Regionalrunde in Vöhringen sowie die Deutschen Meisterschaften „Robo-Cup German Open“ Anfang Mai in Magdeburg, wo die zwei Nachwuchs-Programmierer das Ticket für die internationale Runde gelöst hatten.

In der Soccer-2-gegen-2-Disziplin spielen jeweils zwei Roboter zweier gegnerischer Teams völlig autonom gegeneinander Fußball. Dabei gilt es, genau wie im normalen Fußball, den Ball zu lokalisieren und zu erobern, um ihn dann zielsicher am Gegner vorbei ins Tor zu schießen. Das Ganze passiert in sehr hohem Tempo und erfordert im Vorfeld jahrelange Konstruktions- und Programmierarbeit an den Robotern, heißt es.

Marc Spieler und Frieder Lontzek, die im Alltag das Rupert Neß Gymnasium in Wangen besuchen, arbeiten bereits seit mehreren Jahren gemeinsam am Schülerforschungszentrum. Insgesamt haben sie bereits über 1000 Arbeitsstunden in ihre Roboter gesteckt. Dabei haben sie sich von der Einsteiger-Disziplin Soccer 1 gegen 1 weiterentwickelt bis zur Königsdisziplin Soccer 2 gegen 2. Bereits viermal haben sie sich in den vergangenen Jahren für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die internationale Ebene durften sie in diesem Jahr zum ersten Mal bespielen, so die Mitteilung des SFZ weiter.

„Das waren drei Tage harte Arbeit“, sagt Robert Spieler, der das Team bereits seit drei Jahren ehrenamtlich am SFZ Wangen betreut und auch nach Hannover begleitet hat, „wie im echten Fußball hatten wir einfache und schwierige Gegner. Und wie im echten Fußball gehören Glück und Pech auch zu einem Roboter-Fußball-Turnier. Die Jungs sind ins Turnier hineingewachsen und haben mich einmal mehr beeindruckt mit ihrer Willensstärke und ihrer Leistungsbereitschaft. So ein Turnier ist aber auch der Ort für tolle Begegnungen und die Brutstätte für neue Ideen und neuen Ehrgeiz für die kommende Saison.“

Neben dem Wangener Team hatte sich aus dem SFZ-Netzwerk in diesem Jahr ein weiteres Team aus dem SFZ Tuttlingen in der Disziplin Rescue Maze für die Europameisterschaft qualifiziert. Dabei muss sich ein Roboter in einem Labyrinth orientieren und verschiedene, vorher unbekannte Aufgaben lösen. Die Tuttlinger haben dabei nach Angaben des SFZ das fast Unmögliche geschafft und den Europameister-Titel in ihrer Disziplin geholt.