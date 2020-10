Seniorinnen fallen nicht auf Enkeltrick herein

Telefonbetrüger haben versucht, sich bei zwei Frauen in Wangen als deren Enkel auszugeben.

Wie die Polizei berichtet, erhielten die beiden unabhängig voneinander am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr einen Anruf von einem Mann. In beiden Fällen sagte der Anrufer, dass er der Cousin beziehungseise der Enkel sei und Geld benötigen würde. Sowohl die 70-Jährige als auch die 80-Jährige beendeten das Gespräch jedoch sofort und verständigten die Polizei. In beiden Fällen ermitteln die Beamten wegen versuchten Betrugs.