Seniorin aus Wangen übergibt Betrügern hohe Geldsumme

Immer wieder fallen Männer und Frauen im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg auf die Machenschaften von Betrügern herein und überweisen teils hohe Geldsumme. Jetzt ist es in Wangen wieder passiert.

Unter dem Vorwand, eine rumänische Einbrecherbande sei in der Gegend unterwegs, kontaktierten die Täter die Frau aus Wangen und gaben sich als Polizisten aus. Sie bewegten die Frau durch geschickte Gesprächsführung dazu, zweimal einen jeweils fünfstelligen Geldbetrag abzuheben und den Tätern zur angeblichen Aufbewahrung zu übergeben.

Dabei erschien an zwei vereinbarten Treffpunkten, am 12. Juli in einem Ortsteil von Wangen und am 13. Juli am Friedhof Wangen jeweils ein angeblicher Ermittler, der das Geld in Empfang nahm.

Die 79-Jährige schätzte die Männer auf jeweils etwa 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Der erste Täter habe kurze dunkle Haare und dunkle Kleidung getragen. Bei der zweiten Geldübergabe trug der Täter einen rosafarbenen Mund-Nasen-Schutz. Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel. 07541/701-0.