Senioren aus St. Konrad überraschen Senioren in St. Maria Regglisweiler mit Selbstgebasteltem

Eine ganz besondere Überraschung hat sich die Seniorengruppe aus St. Konrad Haslach für die Menschen in St. Maria in Regglisweiler ausgedacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Theresia-Hecht-Stiftung.

Demnach wurden eine Vielzahl von bunten Bastel- und Werkarbeiten, wie zum Beispiel ausgemalte Mandelas, bunte Blumen aus Krepppapier, kleine selbstgebastelte Anhänger, sind ins Seniorenpflegeheim geschickt worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Geschenke mit beigelegten kleinen Briefen mit besten Wünschen und mit Worten der Zuversicht den Bewohnerinnen und Bewohnern in die Zimmer gebracht – sehr zur deren Freude, wie es in dem Pressetext heißt.

In der Seniorenpflegeeinrichtung, die ebenfalls zur Theresia-Hecht-Stiftung gehört, sind in jüngster Zeit viele Bewohner und Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt und mussten in die Quarantäne. Das ohnehin schon eingeschränkte Leben in der Einrichtung St. Maria sei für die Einzelnen noch einsamer geworden.

Dagegen wollten die Seniorinnen und Senioren von St. Konrad ein Zeichen der Anteilnahme setzen. Mit viel Engagement und Freude wurden die verschiedenen Geschenkgrüße hergestellt, für die sich das Seniorenpflegeheim St. Maria in Regglisweiler herzlich bedankt.