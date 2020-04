Senior fährt Schlangenlinien

Der 85-jährige Fahrer eines Citroen C3 ist am Freitag gegen 19.35 Uhr auf der BAB 96 in Richtung Lindau auf Höhe Wangen dermaßen unsicher und in Schlangenlinien gefahren, dass Personen hinter ihm die Polizei verständigten. Bei der Abfahrt von der BAB an der AS Wangen kam er laut Polizeibericht von der Fahrbahn ab und beschädigt sich die Felge.Personen, die gefährdet wurden, sollen sich beim Autobahnpolizeirevier Kißlegg (07563 / 790990) melden.