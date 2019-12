Sekundenschlaf: Fahrer verursacht Unfall

Übermüdung ist offensichtlich die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Bundesautobahn 96 in Fahrtrichtung Memmingen zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West ereignete. Der 26-jährige Peugeot-Fahrer befuhr laut Polizei die Autobahn und stieß nach bisherigen Erkenntnissen nach einem sogenannten Sekundenschlaf gegen die Mittelleitplanke. Sein Pkw schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn bis zum Endstand des Peugeot auf dem Standstreifen der Autobahn. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 3000 Euro, der Schaden an dem Peugeot des Unfallverursachers etwa 1500 Euro. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt.