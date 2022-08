Seit 615 Jahren bei der Schiedsrichtergruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die neue Fussball-Saison hat begonnen und auf unseren Sportplätzen geht es wieder rund. Der ganze Sport ist noch immer gebeutelt von den zurückliegenden Corona-Monaten. Ein normaler Spielbetrieb war lange Zeit nicht mehr möglich. Viele Sportkameraden hörten mit ihrem Hobby auf. So auch einige Schiedsrichter im Bezirk Bodensee. Umso erfreulicher ist es, dass die Schiedsrichtergruppe Wangen einige Schiedsrichter, für ihre langjährige Zugehörigkeit ehren konnte. Diese Ehrungen waren auch schon überfällig, da die Auszeichnung eigentlich schon 2021 hätte stattfinden sollen. So lud Obmann Josef Ringer seine zu ehrenden Kameraden zu einer gemütlichen Feier ein. Bei dieser konnten sich die Teilnehmer zu den verschiedensten Themen austauschen und speziell in ihrer Vergangenheit schwelgen. Die Ehrungen übernahm dann Vize-Obmann Thomas Miller. Es ist schön zu sehen, dass noch viele Schiedsrichter nach ihrer aktiven Laufbahn, ihrer Schiedsrichtergruppe treu bleiben. Dennoch ist es sehr wichtig, immer wieder neue Kameraden auszubilden. Der nächste Neulingskurs beginnt bereits am 5. September. Weitere Informationen dazu aber auch Interessantes zur Schiedsrichtergruppe Wangen können auf der Homepage www.srg-wangen.de nachgelesen werden. Erfreulich wäre natürlich, dass nach zehn Jahren auch diese Neulinge geehrt werden können.

Die geehrten Schiedsrichter: 60 Jahre - Karl Lehmann (TSV Wohmbrechts). 55 Jahre - Klaus Hänsler (SV Neuravensburg). 45 Jahre - Bernhard Gutowski (FC Wangen). 40 Jahre - Karl Rick (TSV Heimenkirch). 35 Jahre - Wolfgang Hauser (SV Aichstetten). 30 Jahre - Saban Altas (SG Kißlegg), Bernhard Dorn (SV Aichstetten), Carol Theierling (SV Neuravensburg). 25 Jahre (SR-Ehrennadel in Gold) - Werner Fehr (TSV Opfenbach), Pal Gjokaj (ASV Wangen), Jochen Krämer (SC Unterzeil), Christian Merkle (SV Dietmanns). 20 Jahre (SR-Ehrennadel in Silber) - Markus Dorner (FC Leutkirch), Reinhold Jocham (SV Deuchelried). 15 Jahre (SR-Ehrennadel in Bronze) - Julian Herrmann (FC Lindenberg), Ekrem Mjekiqi (SV Vogt), Ruben Steib (TSV Wohmbrechts), Manfred Vögel (TSV Röthenbach). 10 Jahre - Murat Ayne (Dostluk Friedrichshafen), Stefan Müller (FC Wuchzenhofen), Peter Schmid (SV Aichstetten), Christian Schnell (SV Arnach).