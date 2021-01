Segen liegen im Karseer Dorfladen aus

In Karsee wurde ein feierlicher Gottesdienst in der Kirchengemeinde Sankt Kilian mit den Sternsinger abgehalten. „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben-in der Ukraine und weltweit.“ So heißt das Leitwort der aktuellen Sternsingeraktion.

Auch wurde für die Spenden vor Ort in der Kirche oder online aufgerufen, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Gottesdienst wurden auch Kreiden und Türaufkleber gesegnet, welche anschließend zum Mitnehmen bereitgelegt wurden. Diese sind auch im Dorfladen Karsee ausgelegt.