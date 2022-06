Ein sechsjähriger Bub hat am Dienstagabend in Wangen in Begleitung seiner Großmutter eine Tasche mit persönlichen Gegenständen und einem vierstelligen Bargeldbetrag beim Polizeirevier Wangen abgegeben. Das berichte die Polizei.

Der Sechsjährige hatte die Tasche auf dem Saumarkt gefunden, teilte die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Die Beamten verständigten die dankbare Verliererin und übergaben dieser die Fundsache des ehrlichen Finders.