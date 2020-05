Schwerverletzter nach Autounfall

Am Freitagmorgen hat ein 42-Jähriger bei Wangen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt war der Fahrer mit seinem Opel Astra auf der K7998 von Dabetseiler kommend in Richtung Roggenzell unterwegs. An einer Kuppe kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Passat. Der 50-jährige Fahrer wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20000 Euro.