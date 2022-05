Schwerer Unfall bei Niederwangen fordert vier Verletzte

An der Einmündung der L 333 in die L 320 bei Niederwangen hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet.

Nach ersten Informationen der Polizei bog gegen 17.15 Uhr ein aus Richtung Primisweiler kommendes Fahrzeug nach links in die Landesstraße 320 ein, ohne auf die Vorfahrt eines anderen Pkw zu achten. Beim Zusammenstoß gab es vier Verletzte, eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Im Einsatz war neben Feuerwehr und Rettungsdienst auch ein Hubschrauber. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die L 320 gesperrt.