Schwer verletzter Motorrollerfahrer – Verursacher ist flüchtig

Einen verunfallten Motorroller meldeten Zeugen am Freitag gegen 21 Uhr bei Achberg auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen. Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg fanden dann in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg den Roller unter der Leitplanke eingeklemmt. Einige Meter daneben lag der schwerverletzte 44-jährige Rollerfahrer. Der war zwar ansprechbar, konnte laut Polizeibericht aber vor Ort zum Unfallhergang keine Angaben machen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ravensburg verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten abgerissene Fahrzeugteile fest, die nicht zu dem Roller gehörten. Da der Verdacht bestand, dass noch ein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, wurde über die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Nach dessen Beurteilung fuhr ein bislang unbekannter Pkw dem Roller hinten auf, was zu dem Unfall führte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Passat, Typ CC, Farbe Grau oder Braun. Dieser muss im Frontbereich beschädigt sein. An dem Motorroller entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, beziehungsweise Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) melden.