Schwarzkopf boxt im Dezember wieder in Wangen

Der Wangener Profiboxer Timo Schwarzkopf kehrt in sein „Wohnzimmer“ zurück. Am 17. Dezember kämpft der 31-Jährige in der Argensporthalle im Supermittelgewicht gegen einen noch unbekannten Gegner. Die Verhandlungen mit dem Gegner des auf zehn Runden angesetzten Hauptkampfes sind noch nicht abgeschlossen, Schwarzkopf verspricht für die kommenden Wochen jedoch große Neuigkeiten: „Das wird ein Bomben-Fight. Ich will Wangen einen spektakulären Kampf bieten und nochmals nach ganz oben kommen“, sagt der Deutsch-Kosovare.

Zuletzt stieg Schwarzkopf am 4. Juni diesen Jahres in Wangen in den Ring. Gegen den 36-jährigen Zeus de Armas war Schwarzkopf von Beginn an überlegen. Bereits nach einer Minute und 20 Sekunden war der Kampf gegen den zuvor ungeschlagenen Gegner beendet. Mit einem Leberhaken siegte der von Anfang an sehr fokussiert auftretende Schwarzkopf. De Armas versuchte zwar nach Schwarzkopfs präzisem Leberschlag noch aufzustehen, allerdings schaffte er das nicht mehr. „Als Boxer kannst du nicht lenken, wie lange so ein Kampf dauert. Hätte ich diesen Treffer einstecken müssen, wäre ich auch zu Boden gegangen“, sagte Schwarzkopf anschließend.

Auch für den Kampf am 17. Dezember hat sich Schwarzkopf viel vorgenommen und will natürlich wieder gewinnen. Für die Organisation und Umsetzung der Veranstaltung engagierte er mit „Swiss Pro Boxing“ die führende Schweizer Boxpromotion aus Bern. Nun fehlt nur noch der Name seines Gegners. Aber auch dieses letzte Geheimnis vor dem Heimkampf Mitte Dezember wird bald erfolgen.