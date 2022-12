Schwarzkopf boxt am 4. Februar gegen Vázquez

Für die Veranstaltung vom 17. Dezember gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können am 4. Februar genutzt werden. Tickets zum Boxkampf gibt es auch unter:

Der aus gesundheitlichen Gründen verschobene Boxkampf zwischen dem Wangener Timo Schwarzkopf und dem ehemaligen Weltmeister Miguel Vázquez wird am 4. Februar nachgeholt. Den Veranstaltern ist es gelungen, in Absprache mit dem Team von Miguel Vázquez sowie der Halle, der Stadt Wangen und allen Beteiligten zeitnah ein Verschiebedatum zu definieren. „Ich will diesen Kampf unbedingt und bin auch für die Wangener Fans glücklich, dass wir bereits ein neues Datum haben“, sagt Timo Schwarzkopf.

Der auf zehn Runden angesetzte Hauptkampf findet in der Argensporthalle statt und soll den Zuschauern hochkarätigen Sport bieten sowie Timo Schwarzkopf bei einem Sieg an einen WM-Kampf heranführen.

Aufgrund einer Grippeerkrankung von Timo Schwarzkopf wurde die Boxveranstaltung am 17. Dezember verschoben. Zudem war auch Altin Zogaj, der den zweiten Hauptkampf absolvieren sollte und im selben Team trainiert, erkrankt.