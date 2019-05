Schwanenchöre Deuchelried führen Musical „Schlaraffentheater“ auf

Die Schwanenchöre Deuchelried laden zum Besuch des Musicals „Schlaraffentheater“ am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Mai, jeweils um 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Deckung der Kosten wird am Ausgang gebeten.

Die Veranstalter schreiben zum Inhalt: Stress und Hektik bestimmen unseren Alltag. Doch das ist nicht nur ein Erwachsenenphänomen: Auch die meisten Schüler kennen bereits dieses Problem: Hausaufgaben, Lernen, Referate, viel zu früh aufstehen und wenn Fußballtraining ist, regnet es aus allen Schleusen des Himmels. Wie sehr wünscht man sich da fort an einen Ort, wo man sorgenfrei und glücklich sein kann. Wo man Faulpelz, Schlafmütze und Vielfraß in einer Person ist, wie im Schlaraffenland. Damit sich auch alle wie im Schlaraffenland fühlen, sorgt der Förderverein der Grundschule Deuchelried vor und nach der Vorstellung für das leibliche Wohl.