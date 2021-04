Schwäbische Mundart und klassische Musik bei „Kultur am Freitag“

Eine besondere Kombination aus Wort und Klang gibt es diese Woche bei „Kultur am Freitag“. Die Autorin Ingrid Koch liest Texte in ihrer Tettnanger Mundart, begleitet von den beiden Musikerinnen Maria Hartmann an der Flöte und Ulrike Neubacher an der Harfe. Der Beitrag aus der Wangener Häge-Schmiede ist am Freitag, 30. April, ab 19 Uhr auf www.wangen.de/kultur und dem städtischen YouTube-Kanal „Wangen im Allgäu“ zu sehen.

Um kulturinteressierten Bürgern und Bürgerinnen die Wartezeit auf analoge Kulturveranstaltungen zu verkürzen und lokale Künstler und Musikerinnen zu unterstützen, hat das Amt für Kultur und Sport Wangen eine zweite Staffel der digitalen Reihe „Kultur am Freitag“ organisiert. Gedreht und produziert wurden die Videos von Steffen Oesterle, der auch schon für den Wangener Neujahrsfilm verantwortlich zeichnete. Großzügig unterstützt wird das Projekt von der Bürgerstiftung Wangen.

Alle bisherigen Folgen gibt es auf YouTube zum Nachhören.