Schwache zweite Halbzeit besiegelt Wangens Niederlage

Nach einer starken ersten Halbzeit haben die Handballerinnen der MTG Wangen in der Verbandsliga doch noch verloren. Beim weiter ungeschlagenen Tabellenführer TSV Köngen musste sich Wangen mit 21:25 (11:10) geschlagen geben. Am Freitag (20.15 Uhr) geht es für die MTG schon weiter, dann steht das Nachholspiel beim TV Weingarten auf dem Programm. Nicht einmal 24 Stunden später ist das Heimspiel gegen die SG Burlafingen/Ulm (Sa., 17.45 Uhr, Argenhalle).

Wangens Spielerinnen fanden in Köngen laut Mitteilung deutlich besser in die Partie als der Tabellenführer die Partie. Die MTG setzte sich mit schnellen Toren bis zur siebten Minute auf 4:1 ab. In der Abwehr agierte Wangen aggressiv und kompakt und erschwerte so dem Favoriten das Angriffsspiel. Doch die Gastgeber wussten sich zu helfen. Durch die Einwechslung von zwei Leistungsträgerinnen kämpfte sich der TSV Tor um Tor zurück ins Spiel und erzielte in der 20. Minute den Ausgleichstreffer zum 5:5. Doch auch die MTG ließ nicht locker. Es war ein Schlagabtausch zwischen den beiden Teams bis zur Halbzeit. Durch einen Siebenmeter von Janika Schwanninger ging Wangen mit einer 11:10-Führung in die Pause.

In der Kabine sprach das Trainergespann Zsolt Balogh/Christoph Hörmann die Fehler in der Abwehr an. Die MTG-Spielerinnen sollten weiter Gas geben und den Vorsprung ausbauen. Diese Vorgaben setzten die Wangenerinnen aber nur kurzzeitig um. In der 37. Minute ging Köngen das erste Mal in Führung (16:15). In das Abwehrspiel der MTG schlichen sich jetzt immer mehr Fehler ein und auch im Angriff gingen die Ideen aus. Zudem scheiterten die Gäste immer wieder an Köngens Torhüterin. In der 47. Minute hatte der Spitzenreiter den Vorsprung auf vier Tore ausgebaut. Die MTG stellte die Abwehr auf eine 6:0-Formation um, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. „Wir haben sehr gut angefangen und teilweise richtig guten Handball gezeigt“, meinte Balogh. „Doch in der zweiten Halbzeit sind uns die Ideen ausgegangen und wir haben etwas unnötig verloren.“