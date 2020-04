„Schwäbische Zeitung“ greift Einzelhändlern in Wangen und Umgebung unter die Arme

Kleinere Einzelhändler haben es häufig schwer, sich in Zeiten von steigendem Online-Handel am Markt zu behaupten. Aktuell kommt die Corona-Krise hinzu, die sich auf solche Betriebe besonders stark auswirkt. Viele Händler müssen nun mit geschlossenen Geschäften um ihr Überleben kämpfen. Die „Schwäbische Zeitung“ will mit einer Aktion Geschäftsleuten unter die Arme greifen.

Um Einzelhändler in Wangen, Kißlegg, Argenbühl, Amtzell, Achberg und Hergatz zu unterstützen, startet die „Schwäbische Zeitung“ eine Kampagne unter dem Titel „Handel durch Abwarten“. Die Intention des Projekts beschreibt SZ-Geschäftsführer Wilhelm Zürn: „Wir wollen weiterhin in die Geschäfte zum Bummeln gehen, von der hervorragenden Qualität der regionalen Anbieter profitieren und die gute Beratung und den persönlichen Service unserer Heimat-Unternehmen in Anspruch nehmen. Das geht nur, wenn wir den Handel vor Ort stärken, indem wir nach der Krise lokal einkaufen.“

Um den Menschen einen zusätzlichen Anreiz für einen Kauf vor Ort zu geben, wird die SZ – sobald die Geschäfte wieder öffnen dürfen – Einkaufsgutscheine von lokalen Einzelhändlern verlosen. „Ab dann heißt das Motto: ,Handel jetzt vor Ort!’ Immer wenn Sie vor Ort in unserer Region einkaufen und damit einen Kassenzettel, eine Quittung oder eine Rechnung erhalten, können Sie diese ganz einfach fotografieren und per WhatsApp an uns senden oder bei uns einwerfen. Jede Woche verlosen wir unter allen Einsendungen die Gutscheine“, erklärt Wilhelm Zürn. Immer montags wird bekanntgegeben, welcher Gutschein verlost wird. Genauere Informationen gibt es zum Start der Aktion.

Doch bis die Geschäfte wieder öffnen dürfen, wird es wohl noch etwas dauern. Um die Vorfreude darauf zu versüßen, wird die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen vorstellen, mit welchen Angeboten oder Vorteilen die Einzelhändler auf ihre Kunden warten. „Denn Abwarten lohnt sich in diesem Fall ganz sicher!“, ist Zürn überzeugt.

Sie sind Händler oder Unternehmer der Region? Werden Sie Kampagnen-Partner. Die „Schwäbische Zeitung“ freut sich über Ihren Anruf: 07522 / 9618-24. Sie können sich auch direkt an Ihren persönlichen Mediaberater wenden.