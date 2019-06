Schwäbisch-alemannischer Zigeunerfolk am 30. Juni im Jazz Point Wangen

Die Westallgäuer Folk Band Brekkie’s Inn spielt am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr im Jazz Point im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau zur Matinée auf. Als „besten Geheimtipp Süddeutschlands“ wurde Brekkie’s Inn einst laut Mitteilung von der SZ betitelt. Der Band gelingt es, in den Songs verschiedene Stile und Kulturen zu verbinden und dabei ein musikalisches Feuerwerk zu zünden, heißt es weiter. Mit dabei hat die Band ihre neue CD „Transit“, mit der sie im Vorjahr den begehrten Deutschen Rock&Pop-Preis gewonnen hat. Kartenvorverkauf: Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.