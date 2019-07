Schulranzenaktion für Togo startet in Wangen

Die Togo Hilfe Wangen hat am Montag eine Schulranzen-Sammelaktion für Schulkinder in Togo gestartet. Dabei werden ausgemusterte, gut erhaltene und gereinigte Schulranzen oder Schulrucksäcke gesucht.

Für jeden Ranzen, der beim Büro- und Schreibwarenhandel Nothhaft (Am Waltersbühl 20) abgegeben wird, gibt es laut Mitteilung einen Rabatt-Gutschein in Höhe von zehn Prozent für einen beliebigen Einkauf nicht preisgebundener Artikel. Die Sammelaktion dauert zum 31. Juli, da der Container mit den Schulranzen Anfang August nach Togo starten soll. Etwa zwei Monate später kommen die togolesischen Schulkinder zu Beginn des neuen Schultrimesters in den Besitz der Wangener Ranzen. Auf dem Bild freuen sich Jörg Nothhaft, Johannes Sontheim (Togo Hilfe Wangen) und Elke Nothhaft (v. li.) über den Start der Hilfsaktion.