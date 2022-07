Schüler*innen erhalten ihr Abschlusszeugnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei Regen und Gewitter haben 22 Lernpartnerinnen und Lernpartner der Gemeinschaftsschule Wangen ihr Abschlussfest gefeiert. In der Schulaula konnten sie im festlichen Rahmen ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen.

Im Zuge der Abschlussfeier wurde auch der diesjährige Ernst-Hensler-Preis vergeben. Neben zwei Preisträgerinnen der GMS Wangen wurden zum ersten Höhepunkt des Abends drei weitere Schülerinnen und Schüler der Martinstorschule sowie des Beruflichen Schulzentrums Wangen ausgezeichnet. Die Ernst-Hensler-Stiftung erkennt die Leistung junger Menschen an, die in schwierigeren Lebenssituationen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und schulische Erfolge feiern können. Unter den Augen der Familienangehörigen und Wangens Oberbürgermeister Michael Lang nahm der Stiftungsgründer Ernst Hensler die Ehrungen persönlich vor.

Stellvertretender Schulleiter Tilman Dreher blickte stolz auf die vergangenen Jahre zurück und erinnerte an die besonderen Herausforderungen, die die Absolventinnen und Absolventen während dieser Zeit meistern mussten. Aller Hürden und Viren zum Trotz brachten diese einen beeindruckenden Gesamtdurchschnitt von 2,7 hervor. Oberbürgermeister Michael Lang schloss sich den lobenden Worten an und machte den Jugendlichen Mut für ihre Zukunft.

Unter tosendem Beifall ihrer Familien nahmen die Schülerinnen und Schüler ihr langersehntes Abschlusszeugnis von ihren Lernbegleitern Herrn Dreher, Herrn Joos und Herrn Brugger, entgegen. Sie schlossen die Ehrungen mit Danksagungen und dem „Kinderbilder-Quiz“, das für viele Lacher sorgte, ab.

Das musikalische Quartett, bestehend aus Schlagzeug, Klavier, Trompete und Bass, leitete zum Buffet über. Bei leckerem Essen und kühlen Getränken war noch viel Raum für Gespräche zwischen Schülern, Eltern und Lehrern, die die gemeinsam erlebte Schulzeit noch einmal freudig Revue passieren ließen. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abschluss und alles Gute für eure Zukunft!

Turan Becker, Jolina Brandstätter, Benedikt Buchmüller, Elonid Cocaj (B), Johannes Diez (B), Anna Kurzemann, Sophia Rauh, Leonie Schmidt (B).

Viktoria Asztalos, Hannah Augustin, Karolina Dushaj, Madlen Fießinger (B), Lara Gök (Hensler-Preis), Simon Henkel (P), Ajla-Nusha Karaxha, Paul Leschka, Samuel Merk, Ahron Würschinger.

Azra Senem Demirel, Matti Klöpfer, Mert Kus, Julia-Sophia Marquardt (B).