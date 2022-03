Schüler mit Verantwortung am LSZ Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Wahlen der neuen Schülersprecher und Verbindungslehrerinnen zu Beginn des Schuljahres konnten sich die 36 Klassensprecher*innen nun als frischgebackene Gruppe kennenlernen. Schnell war klar: Neben Vertretung der Schülerschaft und Mitgestaltung unseres Schulalltags möchten wir über den „Tellerrand Schule“ hinausblicken und uns auch hilfsbedürftigen Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen widmen.

Unter dem Motto des Kreisjugendverbands Ravensburg „Mitmachen Ehrensache - Jobben und gemeinsam AKTIV werden für einen guten Zweck!“ haben unsere Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 bis 10 einen Dezember-Tag lang in unterschiedlichen Unternehmen und sozialen Einrichtungen gearbeitet und so insgesamt den beeindruckenden Betrag von 1200 Euro eingenommen! Diese Summe möchten wir nun an den Wangener Verein H.O.P.E e.V. spenden, der bedürftige, mitunter schwerstkranke Kinder in der Ukraine unterstützt.

Mit einem lauten „Ho-ho-ho“ zog der Nikolaus auch dieses Jahr wieder mit seinen Wichteln durch die Klassen 1 bis 10 und überraschte die „Lausbuben und -mädchen“ mit Schokolade, Mandarinen und Nüssen. Im Rahmen der vorweihnachtlichen Tombola konnten die Schüler*innen insgesamt 300 bunte, selbstgebastelte Lose erstehen und sich bei Gewinnziehung ihren Wunschartikel aussuchen. Der Erlös von rund 300 Euro kommt dem Amtzeller Verein „Café Herzraum. Füreinander - Miteinander e.V.“ zugute, der mit dem Netzwerk „Alna“ (Amtzell lässt niemand alleine) bedürftige Familien in der Umgebung unterstützt.

Zum Valentinstag durften sich die Schüler*innen auch dieses Jahr wieder gegenseitig liebevoll schöne und schmeichelnde Worte in Herz- oder Briefform zukommen lassen. Die Post wurde schließlich durch Amor, seine Helfer und stimmungsvoll romantischer Musik in der Primar- und Sekundarstufe verteilt.

Nach zwei Jahren Enthaltsamkeit hieß es am Gumpig narrischen Dunschdig endlich wieder „Ramseweible - grantigs Weible“. Mit kreativen Klassenmottos, Popcorn- und Schokokussweckenverkauf sind wir bei fetziger Musik und tollem Wetter in die Fasnetsfeier gestartet!

Im Rahmen der aktuell stattfindenden Aktion „Spendenlauf für die Ukraine“ suchen sich die Schüler*innen aller Klassen 1 bis 10 im privaten Umfeld einen oder mehrere Sponsoren, die sie mit einer Cent- oder Eurosumme pro gelaufener Runde im Stadion à 400m unterstützen.