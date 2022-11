Schüler laden zum vorweihnachtlichen Markt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Freitag, 18. November findet am Beruflichen Schulzentrum Wangen von 12.30 bis 18 Uhr nun nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause endlich wieder der traditionelle Novembermarkt statt.

Es wird gekranzt, gebastelt und gestrickt, gebohrt und geklebt, gefaltet und gemalt. Auch in diesem Jahr legen sich die Schüler ordentlich ins Zeug, um den Markt auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr findet der vorweihnachtliche Markt bereits zum 26. Mal statt und was einst als kleiner Flohmarkt unter dem Namen „Herbstbasar“ begonnen hat, ist inzwischen eine feste Institution im Wangener Vorweihnachtsprogramm.

Mit viel Einsatz und Begeisterung bereiten mehr als 800 Schüler des BSW kreative Geschenkartikel, Adventskränze und zahlreiche andere nützliche und schöne Dinge vor. Diese können die Besucher dann in voradventlichem Ambiente bei einem heißen Glas Punsch oder Glühwein erwerben. Auch der Gaumen kommt nicht zu kurz: Das BSW-Café sowie viele weitere Stände bieten verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten. Die Erlöse des Novembermarktes werden wie in jedem Jahr überwiegend gespendet.