Schüler bekommen ihre Zeugnisse

103 Schüler:innen des kaufmännischen Berufskollegs II, des zweijährigen kaufmännischen Berufskollegs Wirtschaftsinformatik und der Berufskollegs Fachhochschulreife (gewerbliche und kaufmännische Richtung) durften ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen.

Zwei Jahre harte Arbeit mit einem intensiven Schlussspurt liegt hinter den Schüler:innen. Corona hatte dem einen oder anderen das Leben schwer gemacht, aber 103 Schüler haben es geschafft! Mit einer kurzweiligen Abschlussfeier, die von der Berufskollegklasse BK1A im ersten Jahr unter der Leitung von Ingrid Detzel und Sandra Hausen organisiert wurde, wurden die Schüler verabschiedet.

„Sie gehen mit vielen Kenntnissen aber auch mit vielen neuen Fähigkeiten.“ lobte Schulleiter Patrick Well, der die Schüler:innen beglückwünschte. Im Fach Projektkompetenz mussten sie zeigen, was sie können, jetzt werden sie diese in ihrem Arbeitsleben einsetzen. Sie haben das Glück, sehr viele Möglichkeiten in Ausbildungsbetrieben zu haben,“ so Well. 15 Preise und 27 Belobigungen konnten in diesem Jahr an die Schüler überreicht werden. Mit Gedichten, witzigen Reden und kleinen Geschenken bedankten sich die Schüler für die Zeit am BSW.

Der Leonhardt & Spöri-Förderpreis, der inzwischen im zehnten Jahr überreicht wurde, erfreute die Schüler besonders. Joshua Färber, Marie Claire Heim und Verena Kurzhals bekamen aufgrund ihrer herausragenden Jahresleistungen in den berufsbezogenen Fächern und in Fächern der schriftlichen Prüfung, sowie für ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit diese Auszeichnung.

Christoph Spöri, lies viele Grüße ausrichten und gratulierte sehr herzlich. Er konnte leider nicht persönlich anwesend sein. Abteilungsleiter Volker Kocher konnte krankheitsbedingt leider ebenfalls nicht anwesend sein.