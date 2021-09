Schüler beim Börsencup erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Börsencup der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO), einer Aktion des VBAO-SchulService, erleben Schüler die Börsenwelt zwölf Wochen lang unter realen Bedingungen. Dabei sammeln sie erste Erfahrungen im Umgang mit Wertpapieren und können selbstständig Anlagestrategien entwickeln. Vor Beginn des Spiels erhalten die jungen Börsianer eine Informationsstunde zu den Themen Börse und Aktien, welche in diesem Jahr digital stattfand. Insgesamt haben 250 Schüler aus dem Geschäftsgebiet der VBAO am diesjährigen Börsencup teilgenommen.

Im Online-Spiel werden die Abläufe des Börsengeschäftes vom Kundenauftrag über den Handel bis zur Abrechnung wie in einem echten Depot simuliert. Mit einem Startkapital in Höhe von 100.000,00 Euro im Depot erwirtschafteten „Arasaka“, eine Schüler-Gruppe der 12. Klasse des beruflichen Schulzentrums Wangen, einen beachtlichen Depot-Gewinn und hatten zum Ende einen Depotwert von 159.142,85 Euro. Die Gewinner-Gruppe darf sich über ein Preisgeld von 500 Euro freuen. Den zweiten Platz machten die „Wallstreet Chonkers“, ebenfalls eine 12. Klasse des Beruflichen Schulzentrums Wangen, welche einen Depotgewinn von 46.638,68 Euro erzielten. „Schlimmer geht immer“ der 9. Klasse des Rupert-Neß-Gymnasiums Wangen erreichten einen Depotwert nach drei Monaten in Höhe von 116.835,19 Euro und belegten damit Platz drei.

Neu war in diesem Jahr der sogenannte Nachhaltigkeitspreis. Dieser wurde für diejenige Schülergruppe vergeben, die mindestens drei nachhaltige Wertpapiere in ihrem Depot geführt hatte. Die Gruppe „MLS-die Drei“ der 9. Klasse des Rupert-Neß-Gymnasiums Wangen konnte mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie punkten und erhielt den Nachhaltigkeitspreis des Börsencups 2021.

Alle vier Gewinnerteams durften sich nicht nur über ein Preisgeld, sondern auch über einen Zuschuss in die Klassenkasse freuen. „Es ist toll, dass die Jugendlichen über diese Aktion an Finanzthemen herangeführt werden“, sind sich die betreuenden Lehrer und Paul Schwarz, Regionalmarktdirektor der VBAO, einig. Alle Informationen rund um den VBAO-SchulService sind unter vbao.de/schule veröffentlicht.