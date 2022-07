Schöne Bänke für das BSW

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon 2019 hatte die SMV den Wunsch, die Gänge im BSW für Schüler attraktiver zu machen. Schöne Sitzbänke, die zum Verweilen einladen, sollten die Gänge gemütlicher machen und mehr Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Der Förderverein des Beruflichen Schulzentrum Wangens war sofort bereit, sich an den Kosten zu beteiligen und so nahm das Projekt Fahrt auf, wurde allerdings zunächst von Corona und den brandschutztechnischen Regeln ausgebremst.

Hohe Anforderungen an das Material und das Design erforderten viel Einsatz der Lehrer. Wolfgang Fügenschuh und Werner Rogg machten sich die Mühe, einen Prototyp zu erarbeiten, der den hohen Anforderungen gerecht wurde. Mehr als zweihundert Stunden Arbeit, teilweise in Handarbeit teilweise an Maschinen, haben sich gelohnt: Gemeinsam mit der Firma Waldner, die die Lackierung und das Verschweißen der Aufhängungen übernommen hat, wurden 18 Bänke hergestellt, verteilt auf drei Etagen, die jeweils fünf Schüler einen Sitzplatz anbieten. So können insgesamt 90 Schüler am BSW jeden Tag von diesem Projekt profitieren.

Einige der Bänke wurden auch in reiner Handarbeit gefertigt. Dazu war nötig, zunächst die Holzoberfläche und die Kanten zu schleifen, sowie diese zweimal einzuölen. Die Endmontage der Sitzplatten und Lehnen wurde ebenfalls von den Schülerinnen und Schülern der Klasse AV übernommen. Bei der Endmontage wurden sie auch von den Hausmeistern Ingo Kiesel und Werner Dorn tatkräftig unterstützt.