Schnürsenkel verhindert Bremsmanöver

Eine nicht alltägliche Ursache hatte ein Auffahrunfall am späten Dienstagabend in der Lindauer Straße in Wangen. Weil ein Schnürsenkel ihren „Bremsfuß“ festhielt, krachte eine Autofahrerin ins Heck ihres Vordermannes, teilt die Polizei mit.

Kurz nach 21 Uhr fuhr die 57-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Lindauer Straße in Richtung Martinstor. An der „Lindauer Kreuzung“ hielt vor ihr ein Mercedes auf der Linksabbiegespur in Richtung Gegenbaurstraße, weil die Ampel auf Rot stand. Als die Hyundaifahrerin bremsen wollte, blieb sie beim Pedalwechsel mit dem Schnürsenkel ihres rechten Schuhs hängen. Die dadurch verursachte Verzögerung des Bremsvorgangs führte zu einem wuchtigen Auffahrunfall, bei dem der Mercedesfahrer leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin kam mit einem gehörigen Schrecken davon. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6500 Euro.