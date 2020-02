Schnitzer Group ehrt Jubilare

Gelebte Vertrauenskultur, Eigenverantwortung, wertschätzender Austausch im Kollegenkreis, alles Einflussfaktoren, die sich in einer langjährigen Firmenzugehörigkeit abzeichnen. So konnten bei der Schnitzer Group, internationaler technischer Dienstleister mit Firmenstammsitz in Wangen, viele Teammitglieder für ihre Treue zum Unternehmen ausgezeichnet werden. Dies teilt das Unternehmen mit.

Von Ulrike Schnitzer, Leitung Human Resource, wurden geehrt: Peter Kienzle, seit 20 Jahren Geschäftsführer am Firmenstandort in Kornwestheim. Ebenfalls Kornwestheim: Marius Schindler für zehn Jahre, Claudia Oppel und Merja Danielcik jeweils für fünf Jahre. Eine Urkunde für zehn Jahre Firmentreue erhielt in Wangen Christian Locher und für fünf Jahre Stefan Graf, der nach drei Jahren USA nun wieder am Standort Wangen beschäftigt ist. Auf dem Bild zu sehen sind (von links nach rechts): Marius Schindler, Stefan Graf, Claudia Oppel, Peter Kienzle, Ulrike Schnitzer, Christian Locher, Merja Danielcik.