Schnelles Internet, Parkdecks und alle Wohnformen

Zur zentralen Kandidatenvorstellung ihrer Gemeinderats- und Kreistagskandidaten und Vorstellung der wichtigsten Inhalte hatte die Wangener CDU jetzt in die Hägeschmiede geladen. Gut 70 interessierte Bürger, Mitglieder und viele Kandidaten fanden sich laut Mitteilung zusammen, um auf die letzten Tage vor der Wahl einzustimmen.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Christian Natterer gab erneut die drei Wahlziele vor. „Wir wollen wieder die mit Abstand stärkste Fraktion im Gemeinderat stellen, unsere drei Sitze im Kreistag verteidigen und alle unsere Gemeinderatssitze in den sechs Ortschaften halten.“ Für Letzteres sei es wichtig, dass man neben den CDU-Kandidaten aus der Kernstadt auch die CDU-Kandidaten in den Ortsteilen wähle, so Natterer.

„Wir haben ein starkes und ausgewogenes Kandidatentableau, mit jungen und erfahrenen Bewerbern sowie aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten“, erklärte Fraktionsvorsitzender Hans-Jörg Leonhardt. Außerdem sei die CDU die einzige Liste in Wangen, die in voller Mannschaftsstärke antrete, so Christian Natterer.

Inhaltlich setzt die CDU für den Kreistag unter anderem folgende Schwerpunkte: Kreisrat Christian Natterer erwähnte die Zukunft des Wangener Krankenhaues. Er und seine beiden Kreistagskollegen Clemens Moll und Hans-Jörg Leonhardt würden am 18. Juni auf Einladung des Landrats vom Zollernalbkreis das Klinikum Albstadt besuchen, um dort die Voraussetzungen für einen kinderärztlichen Notdienst am Wochenende und an Feiertagen auch am Wangener Krankenhaus zu erfragen. In Albstadt gebe es solch eine Einrichtung bereits. „Wir bleiben an diesem Thema auch nach der Wahl dran, denn es ist uns sehr wichtig“, werden Natterer, Moll und Leonhardt in der Mitteilung zitiert.

Außerdem müsse der dreisspurige Sicherheitsausbau der B32 zwischen Wangen und Ravensburg stärker in den Fokus genommen werden. Dort passierten zu viele Unfälle, so die drei Kreisräte.

Im Wangener Gemeinderat will die CDU die Verwaltung dazu drängen, in den nächsten Jahren mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Außenbereiche besser ans schnelle Internet anzuschließen. „Sigmaringen schaffe das schließlich auch, warum also wir in Wangen nicht“, so Leonhardt. Zudem will die CDU ein neues Parkdeck hinter dem Finanzamt realisieren. Hier könne man auch das nachgelagerte Bezahlen mit Schranke und Handy-App realisieren.

Das drängendste Problem ist für die Christdemokraten die Lösung der Wohnungsnot. Dafür brauche es verschiedene Maßnahmen: unter anderem die Abrundung bestehender Siedlungen, eine sinnvolle Nachverdichtung und das Schließen von Baulücken. „Wir müssen zudem mehr in die Höhe bauen, die Altstadt bewohnbarer machen und unsere Industriebrachen Erba und NTW bebauen“, so Natterer und Leonhardt. Dabei sollen alle Wohnformen berücksichtigt werden: das Einfamilienhaus, der Geschoss- sowie der soziale Wohnungsbau.