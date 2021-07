Schnelle Lösungen für rund 300 Beschäftigte

Am Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik (OSK) gibt es eine neue Leiterin für das Pflege- und Prozessmanagement. Jennifer Paul ist laut Pressemitteilung keine Unbekannte in der Oberschwabenklinik.

Am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg ist sie schon seit Jahresanfang in dieser Funktion tätig. Sie war bislang für alle Sekretariate und Ambulanzen im OSK-Verbund zuständig. Die 31-Jährige ist nun zuständig für den gesamten Pflegedienst und darüber hinaus auch für alle anderen Berufsgruppen, die direkt am Patientenbett tätig sind. Insgesamt sind ihr rund 300 Beschäftigte zugeordnet.

Sie will neue Akzente in Wangen setzen, heißt es in der Mitteilung. Bereits im vergangenen Sommer habe sie sich einen Eindruck verschaffen können. Das gute Miteinander und der offene und freundliche Empfang seien ihr schon damals aufgefallen.

Die Stelle am Westallgäu-Klinikum war neu zu besetzen, nachdem sich Vorgängerin Luzia Schmid einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt habe und der bisherige Standortverantwortliche Swen Wendt Sprecher aller Leiter für das Pflege- und Prozessmanagement im Verbund der Oberschwabenklinik geworden sei.

Ständige Erreichbarkeit sei Paul an dieser Stelle sehr wichtig. Wenn es Probleme gebe, seien diese sehr oft schnell zu lösen. Entsprechend sei sie bei Kolleginnen und Kollegen gefragt. Gemeinsam mit dem Team lasse sich viel Positives für das Westallgäu-Klinikum bewegen, ist Paul überzeugt.