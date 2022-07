Schmorbrand in Wangen

In der Wangener Straße „Am Hang“ hat sich am Sonntag gegen 1.45 Uhr ein Schmorbrand in einem Keller ereignet. Das teilt die Polizei mit. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt eines Ladegeräts.

Die Bewohner wurden durch den Rauchmelder alarmiert und wählten den Notruf. Sämtliche Gegenstände im Keller wurden beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 100 000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort.