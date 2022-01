Schmierfink verunstaltet Wangener Friedhofsmauer

Das Polizeirevier Wangen ermittelt derzeit wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Laut Polizeibericht hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, mehrere teils unflätige Farbschmierereien an der Mauer am Friedhofweg hinterlassen. Entstanden ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.