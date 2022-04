Sowohl in der August-Braun-Straße wie auch in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße in Wangen wurden in der Nacht zum Sonntag an Tiefgaragen Graffiti-Tags angebracht. Mit linksgerichteten Sprüchen und Symbolen verursachte der Schmierfink laut Polizei mit roter und schwarzer Farbe einen Schaden von noch nicht bekannter Höhe. Das Polizeirevier Wangen ermittelt.