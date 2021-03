Schmiedstraße bis Mitte April nur von Fußgängern nutzbar

Die Stadtwerke Wangen erweitern ihr Nahwärmenetz, um Gebäude in der Schmiedstraße mit erneuerbarer Wärme aus der Heizzentrale am Allgäustadion zu versorgen. Für diese Netzerweiterung sind Tiefbauarbeiten in der Schmiedstraße zwischen Eselberg und Schneckengässle notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gleichzeitig nutzen die Stadtwerke die Baumaßnahme, um die Hauptwasserleitung sowie mehrere Hausanschlussleitungen zu erneuern. Baubeginn ist am Montag, 15. März. Die Arbeiten sollen bis spätestens Mitte Mai abgeschlossen sein.

Gebaut wird in zwei Abschnitten. Im ersten, rund vierwöchigen Bauabschnitt ist wegen der Arbeiten an der Wasserleitung und der beengten Platzverhältnisse am Eselberg eine Vollsperrung der Schmiedstraße für den Fahrzeugverkehr nicht zu vermeiden, heißt es in einer Mitteilung.

Im zweiten Bauabschnitt, voraussichtlich ab Mitte April, könne die Schmiedstraße wie gewohnt in einer Richtung befahren werden. Allerdings können die Parkplätze im vorderen Bereich nicht genutzt werden.

Fußgänger können die Baustelle während der gesamten Zeit passieren. Auch die Wohnungen, Ladengeschäfte und Praxen können stets erreicht werden, so die Verwaltung weiter. Gegebenenfalls stellt die ausführende Firma den Zugang über Fußgängerbrücken her.

Während der Vollsperrung in der ersten Bauphase können größere Lieferfahrzeuge die Schmiedstraße nicht passieren. Um die Andienung der Ladengeschäfte in der Oberstadt trotzdem gewährleisten zu können, werde die Zunfthausgasse für Lieferfahrzeuge entgegen der Fahrrichtung der Einbahnstraße geöffnet. Des Weiteren kann der Weg über die Tore zur Herrenstraße sowie über die Bind- und Karlstraße zur Unterstadt genutzt werden. Die Anwohner und Gewerbetreibenden wurden bereits vorab informiert, berichtet die Verwaltung.

Der Stadtbus kann während der Bauzeit nicht durch die Schmiedstraße fahren. Er kann aber die Haltestelle Bindstraße/Saumarkt anfahren. Das heißt, dass alle Kurse, die auch sonst durch die Altstadt fahren, diese Haltestelle bedienen und alle folgenden Haltestellen der Kurse außerhalb der Altstadt planmäßig anfahren. Es entfallen also die Haltestellen Schmiedstraße und Herrenstraße.