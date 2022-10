Schmalfilm- und Videoclub Wangen feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 50-jährigen Bestehen des Schmalfilm- und Videoclubs Wangen laden wir herzlich zu diesem großen, runden Jubiläum ein. Wir veranstalten am Sonntag, 13. November von 11bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür im Giebelsaal der Badstube in Wangen, Lange Gasse 9.

Dort sind wir mächtig aktiv und zeigen, was wir machen und können. Und zwar nicht nur in knackig geschnittenen Filmen auf der Leinwand, sondern auch viele Sachen live an verschiedenen Demo-Plätzen, wie Greenscreen mit zwei Kameras über ein Videomischpult, Videoschnitt an einem Laptop mit MAGIX, Handyschnitt-Demo oder die Audiobearbeitung, Einsatz von Geräusch- und Musikarchiv, technische Hintergrundberatung über Camera-Codecs undsoweiter. Da ist für jeden was Interessantes dabei.

Als Deko wird noch so manches alte Schätzchen auf Tischen gezeigt. Die bekannten Musiker Herwig Lindner und Walter Gesierich werden am Eingang an der Ecke „Moritz“ zur Langen Gasse den ganzen Tag Musik aus allen Genres spielen. Auf, zu diesem multimedialen Vergnügen.