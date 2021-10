Schlussdoppel sichert SV Deuchelried den Sieg gegen Kuppingen

In einem spannenden Match hat die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Deuchelried in der Verbandsoberliga dem TSV Kuppingen die Punkte abgetrotzt. Die Damen I unterlagen Untergröningen, die Damen II gewannen in der Landesliga auch gegen Kißlegg. Den dritten Sieg sicherten sich Herren II in der Landesklasse in Warthausen. Deutliche Siege vermeldeten Herren III in der Bezirksklasse gegen Neuravensburg und Herren IV in der Kreisliga B gegen Bergatreute. Für die „Sechste“ reichte es zu einem ersten Punktgewinn in der Kreisliga C gegen Kißlegg. In der Senioren-Bezirksliga siegt der SVD in Bergatreute.

Verbandsoberliga Gr. 2, Herren: SV Deuchelried I – TSV Kuppingen II 9:7. – Auch in diesem Spiel mussten die Gastgeber auf zwei Stammkräfte verzichten. Trotzdem schafften sie das vermeintlich Unmögliche und schickten die Gäste aus dem Heckengäu nach großem Kampf geschlagen nach Hause. Alle Eingangs-Doppel wurden über jeweils fünf Sätze geführt. Daniel Reisch/Constantin Richter hielten im Entscheidungssatz Bojan Vaselinovic/Aleksandar Blagojevic klar nieder. Im spannendsten Spiel setzten sich Marc Metzler/Markus Schupp knapp gegen Matija Jovicic/Luca Jovicic durch. Tomas Szabo/Jakob Graf waren im vierten Satz nur zwei Bälle vom Spielgewinn entfernt, unterlagen dann aber in Satz fünf deutlich. Im Spitzenpaarkreuz präsentierten sich Daniel Reisch (2) und Marc Metzler (2) als wahre Riesen, was 12:1-Sätze bei herausragendem Spiel deutlich dokumentieren. Während sich Constantin Richter in der Mitte gegen Thomas Krammer (0:3) und Luka Jovicic (2:3) die Zähne ausbiss, war es diesmal Markus Schupp, der Luka Jovicic (3:2) niederkämpfte und Thomas Krammer (3:0) in drei Sätzen keinen Stich ließ. Damit war für Deuchelried mit acht Zählern ein Punktgewinn bereits gesichert. Im dritten Paarkreuz hätte fast Ersatzmann Jakob Graf für eine Überraschung gesorgt, als er Maurice Engel in den Entscheidungssatz zwang, hier jedoch mit 2:3 unterlag. Auch Tomas Szabo kam nicht an Maurice Engel vorbei (1:3) und musste gegen Aleksandar Blagojevic (0:3) die Stärke des Gegners anerkennen. So kam es zum Showdown im Schlussdoppel. Der Jubel war groß, als sich hier Daniel Reisch/Constantin Richter (3:1) gegen Matja Jovicic und Luka Jovicic durchsetzen konnten.

Verbandsoberliga Gr. 2, Damen: SV Deuchelried I – TSV Untergröningen I 2:8. – Untergröningen ist eine Hochburg des Damentischtennis und dementsprechend traten die Gäste nicht als Außenseiter in Deuchelried auf. Wenn die Deuchelriederinnen das Glück in einigen engen Matches etwas mehr hätten zwingen können, hätte es ein ausgeglichenes Spiel werden können. So aber entführten die Gästespielerinnen mit einem deutlichen Sieg die Punkte.

Weitere Ergebnisse: Landesliga Gr. 4, Damen: SV Deuchelried II – TTF Kißlegg I 8:2, Landesklasse, Herren: TSV Warthausen I – SV Deuchelried II 3:9, Kreisliga Bezirksklasse, Herren: SV Deuchelried III – SV Neuravensburg I 9:1, Kreisliga B-Allgäu, Herren: SV Deuchelried IV – SV Bergatreute III 9:1, Kreisliga D-Allgäu, Herren: SV Deuchelried VI - TTF Kißlegg IV 8:8, Senioren-Bezirksliga: SV Bergatreute I - SV Deuchelried I 1:6.