Schloss Achberg lädt zum Tag des offenen Denkmals ein

. Öffnungszeiten Schloss Achberg bis 24. Oktober jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Mehr Informationen zum gesamten Programm am Tag des offenen Denkmals gibt es auf der Website

Bundesweit öffnen rund 8000 historische Stätten ihre Türen am Tag des offenen Denkmals. Ein Tag, der die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes sensibilisieren und ihr Interesse für die Belange der Denkmalpflege wecken möchte. Eines davon ist das Schloss Achberg.

In Schloss Achberg bietet sich laut Pressemitteilung des Landratsamtes Ravensburg die Gelegenheit, die Räume des Schlosses auf eigene Faust oder im Rahmen einer Schlossführung um 13 Uhr für drei Euro pro Person zu entdecken. Wie gut kennen sich eigentlich die kleinen Schlossbesucher mit der Barockzeit aus? Ihr Wissen können sie in Schloss Achberg testen: Am Schlosseingang liegen kleine, kostenlose Kinderquizze zum Rätseln aus.

Kinder und Familien dürfen sich an diesem Tag auch einen Schlossrucksack schnappen und im Team auf interaktive Entdeckertour gehen. Neben vielen Geschichten über die Architektur von Schloss Achberg lernt man auch einiges über den Deutschen Orden, der Schloss um 1700 erwarb und barockisieren ließ. Den Schlossrucksack gibt es leihweise gegen eine kleine Gebühr von zwei Euro pro Rucksack und ein Pfand an der Schlosskasse.

Das Haus und den Schlossherren können Familien auch in der Führung „Wie lebte Kreuzritter Benedikt“ um 14 Uhr, für fünf Euro pro Familie nach Voranmeldung kennenlernen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Kreuz? Wie hängt das Kreuz mit dem Schlossherren zusammen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns bei der Familienführung und entdecken bei einer Puzzle-Rallye quer durchs Schloss noch weitere spannende Details. Am Ende bekommen die Teilnehmer eine Geschichtstüte als „Workshop to go“ mit nach Hause.

Kunstfreunde können bei einem Rundgang durch die Räume oder bei einer Ausstellungsführung ab 14.30 Uhr für drei Euro pro Person die impressionistischen Werke des Berliner Künstlers Lesser Ury bewundern, die in der Ausstellung „Lesser Ury – Stadt Land Licht“ derzeit zu sehen sind.