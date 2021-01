Schlechte Sicht führt zu Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 18 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer musste sich aufgrund der Schneemengen und der dadurch unübersichtlichen Einmündung beim Abbiegen aus dem Hans-Schnitzer-Weg in die Ravensburger Straße hineintasten. Obwohl er beim Erkennen eines vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fiat-Fahrers sofort anhielt, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Fiats hatte noch versucht, auszuweichen, dies gelang ihm jedoch wegen Gegenverkehrs nicht. Die Insassen beider Autos blieben unverletzt.