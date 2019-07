Schlangenlinien und fast umgekippt

Als ein 39-Jähriger auf seinem Fahrrad am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in Wangen auf der Isnyer Straße stadtauswärts unterwegs war, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen auf, dass er in Schlangenlinien fuhr. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, kippte er außerdem fast um, als er an der Ampel an der Kreuzung der Isnyer Straße mit der Erzberger- und der Friedrich-Ebert-Straße anhielt. Bei der Kontrolle des Radfahrers stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Dem 39-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.