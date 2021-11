Schlägerei nach Autofahrt

Nach einer Autofahrt sind drei Männer in der Sonntagnacht am Bahnhof derart in Streit geraten, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam, teilt die Polizei mit. Grund für den Streit war die Bezahlung der über eine App organisierten Fahrt, deren Höhe vorher mündlich vereinbart worden war. Als der 22 Jahre alte Mitfahrer sich am Zielort weigerte, das Geld zu bezahlen, schlugen der 32 Jahre alte Fahrer und ein 43-jähriger weiterer Mitfahrer auf den Jüngeren ein. Während auf die Angreifer nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zukommt, muss sich der 22-Jährige wegen Betrugsverdacht verantworten.