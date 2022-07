Schlägerei in Wangener Bar

In einer Gaststätte in der Ravensburger Straße haben sich zwei 53 und 37 Jahre alte Männer am Mittwochabend ein Handgemenge geliefert. Die beiden alkoholisierten Kontrahenten gerieten laut Polizeibericht kurz vor Mitternacht in Streit, den sie, nach einem verbalen Disput, durch Handgreiflichkeiten zu lösen versuchten. Dabei verletzten sie sich gegenseitig leicht.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung. Der Ältere war so erheblich betrunken, dass er nach der Auseinandersetzung von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbrachte.