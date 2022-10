Schlägerei in Kneipe – Polizist leicht verletzt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Samstag gegen 3 Uhr in einer Kneipe in der Webergasse notwendig, um eine Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten und teils aggressiven Gästen zu schlichten. Das teilt die Polizei mit. Zunächst war es zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen sowie zwei 40 und 36 Jahre alten Männern gekommen. Dabei wurde der 33-Jährige eine Treppe hinuntergestoßen und leicht verletzt. Im weiteren Verlauf filmte der 40-Jährige die Beteiligten und die alarmierten Polizeibeamten und geriet deshalb mit einem Gleichaltrigen in Streit. Die Polizei trennte die beiden Streithähne, die inzwischen mit Fäusten aufeinander losgingen. Als ein Polizeibeamter dem aggressiven 40-Jährigen Handschließen anlegen wollte, mischten sich weitere Gaststättenbesucher in die Szene ein, gingen auf den Polizisten los und schlugen ihn. Dieser wurde leicht verletzt. Insgesamt war eine zweistellige Personenanzahl an dem Tumult beteiligt, der nur durch die Unterstützung weiterer Polizeistreifen beendet werden konnte. Zwei der Aggressoren erhielten Platzverweise und Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Der 36-jährige Tatverdächtige geriet auf dem Nachhauseweg erneut in eine Auseinandersetzung, weshalb er den Rest der Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen musste. Auch ihn erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft. Gegen alle drei Männer ermitteln die Beamten zudem wegen Beleidigung, weil sie die eingesetzten Polizisten mit üblen Ausdrücken beschimpft haben.