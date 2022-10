In einen handfesten Streit verwickelt waren zwei 63 und 55 Jahre alte Männer am Mittwochmorgen in der Herrenstraße. Das teilt die Polizei mit. Grund des Streits dürfte eine abwertende Bemerkung des Jüngeren gewesen sein, worauf sein Kontrahent auf ihn losging. Beide Streithähne erlitten durch die wechselseitigen Schläge Verletzungen. Ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Die Beteiligten haben nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu rechnen.